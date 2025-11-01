Foodee ソフトウェアエンジニア 給与

企業一覧
Foodeeのソフトウェアエンジニア報酬 in Canadaパッケージの中央値はyearあたりCA$80.9Kです。 Foodeeの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/1/2025

年収中央値
company icon
Foodee
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
年収総額
CA$80.9K
レベル
L1
基本給
CA$80.9K
Stock (/yr)
CA$0
ボーナス
CA$0
在籍年数
0-1 年
経験年数
0-1 年
よくある質問

Foodee in Canadaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$152,914です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Foodeeのソフトウェアエンジニア職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$80,872です。

