  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • プロダクションソフトウェアエンジニア

  • United States

Fidelity Investments プロダクションソフトウェアエンジニア 給与 （United States）

Fidelity Investmentsのプロダクションソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL5のyearあたり$159KからL6のyearあたり$182Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$177Kです。 Fidelity Investmentsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
L3
Associate Software Engineer(エントリーレベル)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$155K
$133K
$8K
$13.5K
L6
Principal Software Engineer
$182K
$153K
$5.3K
$23.2K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Fidelity Investmentsでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Fidelity Investments in United Statesのプロダクションソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$222,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Fidelity Investmentsのプロダクションソフトウェアエンジニア職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$161,000です。

