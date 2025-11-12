Fidelity Investments データエンジニア 給与

Fidelity Investmentsのデータエンジニア報酬 in United StatesはL3のyearあたり$89.5KからL5のyearあたり$154Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$94.9Kです。 Fidelity Investmentsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
L3
$89.5K
$81.4K
$0
$8.1K
L4
$126K
$111K
$4.4K
$10.8K
L5
$154K
$140K
$2K
$12K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Fidelity Investmentsでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)