Fidelity Investments 給与

Fidelity Investmentsの給与は下位のヒューマンリソースの年間総報酬$7,960から上位のソフトウェアエンジニアの$446,667の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Fidelity Investments. 最終更新日： 9/5/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

モバイルソフトウェアエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

デブオプスエンジニア

サイトリライアビリティエンジニア

クリプトエンジニア

システムズエンジニア

データサイエンティスト
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
プロダクトマネージャー
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
ビジネスアナリスト
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
ソリューションアーキテクト
L6 $166K
L7 $233K

データアーキテクト

クラウドアーキテクト

Cloud Security Architect

ファイナンシャルアナリスト
L3 $69.6K
L6 $138K
カスタマーサービス
Median $60K
プロダクトデザイナー
L4 $105K
L5 $140K

UXデザイナー

データアナリスト
L3 $73.3K
L4 $87.4K
マネジメントコンサルタント
Median $160K
プロジェクトマネージャー
Median $163K
データサイエンスマネージャー
Median $250K
マーケティング
Median $155K
プログラムマネージャー
Median $192K
サイバーセキュリティアナリスト
Median $138K
セールス
Median $96K
UXリサーチャー
Median $240K
アクチュアリー
Median $135K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $98K
ベンチャーキャピタリスト
Median $185K

プリンシパル

アカウンタント
$102K

テクニカルアカウンタント

アドミニストレイティブアシスタント
$60.2K
ビジネスオペレーション
$69.2K
エレクトリカルエンジニア
$398K
ヒューマンリソース
$8K
プロダクトデザインマネージャー
$234K
リクルーター
$70.4K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Fidelity Investmentsでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

よくある質問

Fidelity Investmentsで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニア at the L9|VP Software Engineering levelで、年間総報酬は$446,667です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Fidelity Investmentsで報告されている年間総報酬の中央値は$157,072です。

その他のリソース