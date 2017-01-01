企業一覧
Fiddler's Elbow
    • 会社概要

    Nestled in Bedminster, New Jersey, Fiddler's Elbow is a prestigious private club offering unparalleled luxury since 1965. As the region's only 54-hole destination, our three championship golf courses provide exceptional play in picturesque surroundings. Members enjoy exclusive access to world-class amenities that foster both meaningful family connections and valuable business relationships. At Fiddler's Elbow, tradition meets excellence, creating an exclusive retreat where lasting memories and connections are formed.

    fiddlerselbowcc.com
    ウェブサイト
    1965
    設立年
    89
    従業員数
    本社所在地

