Fast Retailing ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Fast Retailingのソフトウェアエンジニアリングマネージャー総報酬 in Chinaの平均はyearあたりCN¥1.15MからCN¥1.57Mの範囲です。 Fast Retailingの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/5/2025

平均総報酬

$175K - $207K
China
一般的な範囲
想定される範囲
$161K$175K$207K$221K
一般的な範囲
想定される範囲

よくある質問

Fast Retailing in Chinaのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CN¥1,572,693です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Fast Retailingのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in Chinaで報告されている年間総報酬の中央値はCN¥1,148,749です。

