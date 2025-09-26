FamilySearch データサイエンティスト 給与

Ano ang pinakamataas na データサイエンティスト sweldo sa FamilySearch in United States?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa データサイエンティスト sa FamilySearch in United States ay may taunang kabuuang bayad na $155,961. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga FamilySearch データサイエンティスト empleyado in United States?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa FamilySearch para sa データサイエンティスト role in United States ay $111,972.