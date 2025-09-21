F5 Networks ソフトウェアエンジニア 給与

F5 Networksのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSoftware Engineer 1のyearあたり$131KからArchitectのyearあたり$354Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$178Kです。 F5 Networksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/21/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
F5 Networksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
