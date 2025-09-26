ExxonMobil ソフトウェアエンジニア 給与

ExxonMobilのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはCL22のyearあたり$101KからCL27のyearあたり$230Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$180Kです。 ExxonMobilの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/26/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
