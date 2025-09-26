ExxonMobil ケミカルエンジニア 給与

ExxonMobilのケミカルエンジニア報酬 in United StatesはCL22のyearあたり$104KからCL26のyearあたり$187Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$121Kです。 ExxonMobilの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/26/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
