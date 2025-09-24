企業一覧
Ernst and Young
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • Assistant Manager

  • 全Assistant Manager給与

Ernst and Young Assistant Manager 給与

Ernst and YoungのAssistant Manager報酬 in Pakistanパッケージの中央値はyearあたりPKR 5.77Mです。 Ernst and Youngの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025

年収中央値
company icon
Ernst and Young
Assistant Manager
hidden
年収総額
PKR 5.77M
レベル
hidden
基本給
PKR 5.26M
Stock (/yr)
PKR 0
ボーナス
PKR 509K
在籍年数
2-4 年
経験年数
2-4 年
キャリアレベルとは Ernst and Young?

PKR 45.12M

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Ernst and Youngでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの Assistant Manager オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Ernst and Young in PakistanのjobFamilies.Assistant Managerで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬PKR 3,428,547です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Ernst and YoungのjobFamilies.Assistant Manager職種 in Pakistanで報告されている年間総報酬の中央値はPKR 3,428,547です。

注目の求人

    Ernst and Youngの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース