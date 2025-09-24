Ericsson ハードウェアエンジニア 給与

Ericssonのハードウェアエンジニア報酬 in SwedenはJS5のyearあたりSEK 484KからJS7のyearあたりSEK 720Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Swedenパッケージ総額はSEK 618Kです。 Ericssonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
