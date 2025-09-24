Ericsson エレクトリカルエンジニア 給与

企業一覧
Ericsson
Ericssonのエレクトリカルエンジニア総報酬 in Swedenの平均はyearあたりSEK 503KからSEK 687Kの範囲です。 Ericssonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025

平均総報酬

SEK 539K - SEK 651K
Sweden
一般的な範囲
想定される範囲
SEK 503KSEK 539KSEK 651KSEK 687K
一般的な範囲
想定される範囲

SEK 1.56M

よくある質問

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za エレクトリカルエンジニア u Ericsson in Sweden ima godišnju ukupnu naknadu od SEK 687,009. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ericsson za ulogu エレクトリカルエンジニア in Sweden je SEK 503,412.

