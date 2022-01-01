企業一覧
Epic Games
Epic Games 福利厚生

推定総価値： $9,954

保険・健康・ウェルネス
  • Free Lunch

  • Free Snacks $730

  • Free Drinks $365

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Employee Assistance Program

  • Sabbatical

    • 住宅関連
  • Remote Work

  • Relocation Bonus

    • 金融・退職金制度
  • 401k $7,200

    100% match on the first 6% of base salary

    • 特典・割引
  • Tuition Reimbursement

    • その他
  • Donation Match

