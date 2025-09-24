企業一覧
Eonix
Eonix インフォメーションテクノロジスト（IT） 給与

Eonixのインフォメーションテクノロジスト（IT）総報酬の平均はyearあたり€19.6Kから€28.6Kの範囲です。 Eonixの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025

平均総報酬

€22.5K - €25.7K
Belgium
想定される範囲
€19.6K€22.5K€25.7K€28.6K
想定される範囲

€142K

Eonixのインフォメーションテクノロジスト（IT）で報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€28,566です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Eonixのインフォメーションテクノロジスト（IT）職種で報告されている年間総報酬の中央値は€19,609です。

