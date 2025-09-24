Endava ソフトウェアエンジニア 給与

Endavaのソフトウェアエンジニア報酬 in RomaniaはSoftware EngineerのyearあたりRON 91.1KからPrincipal Software EngineerのyearあたりRON 356Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Romaniaパッケージ総額はRON 114Kです。 Endavaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
