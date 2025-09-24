企業一覧
Emarsys
Emarsys プロダクトデザイナー 給与

Emarsysのプロダクトデザイナー総報酬 in Hungaryの平均はyearあたりHUF 13.62MからHUF 18.97Mの範囲です。 Emarsysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025

平均総報酬

HUF 14.59M - HUF 17.19M
Hungary
一般的な範囲
想定される範囲
HUF 13.62MHUF 14.59MHUF 17.19MHUF 18.97M
一般的な範囲
想定される範囲

HUF 56.02M

キャリアレベルとは Emarsys?

よくある質問

Emarsys in Hungaryのプロダクトデザイナーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬HUF 18,969,921です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Emarsysのプロダクトデザイナー職種 in Hungaryで報告されている年間総報酬の中央値はHUF 13,619,430です。

