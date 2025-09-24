Elsevier ソフトウェアエンジニア 給与

Elsevierのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSoftware Engineer 1のyearあたり$89.6KからLead Software Engineerのyearあたり$148Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$110Kです。 Elsevierの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
