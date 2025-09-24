Ellucian ソフトウェアエンジニア 給与

Ellucianのソフトウェアエンジニア報酬 in MexicoはL1でyearあたりMX$352Kです。 yearの中央値報酬 in Mexicoパッケージ総額はMX$356Kです。 Ellucianの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
