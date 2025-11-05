企業一覧
EDF FR
EDF FR メカニカルエンジニア 給与 （Greater Paris Area）

EDF FRのメカニカルエンジニア報酬 in Greater Paris Areaパッケージの中央値はyearあたり€42.6Kです。 EDF FRの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

年収中央値
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
年収総額
€42.6K
レベル
L3
基本給
€37.1K
Stock (/yr)
€0
ボーナス
€5.5K
在籍年数
1 年
経験年数
5 年
キャリアレベルとは EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
よくある質問

EDF FR in Greater Paris Areaのメカニカルエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€43,378です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
EDF FRのメカニカルエンジニア職種 in Greater Paris Areaで報告されている年間総報酬の中央値は€42,550です。

