DRW ソフトウェアエンジニア 給与

DRWのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL2のyearあたり$203KからL5のyearあたり$387Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$259Kです。 DRWの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/31/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
