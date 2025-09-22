Druva ソフトウェアエンジニア 給与

Druvaのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはStaff Software Engineerのyearあたり₹2.59MからPrincipal Software Engineerのyearあたり₹6.68Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹4.59Mです。 Druvaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
