Druva
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

Druva ソフトウェアエンジニア 給与

Druvaのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはStaff Software Engineerのyearあたり₹2.59MからPrincipal Software Engineerのyearあたり₹6.68Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹4.59Mです。 Druvaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均 報酬別 レベル
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer
(エントリーレベル)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
₹13.95M

最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

キャリアレベルとは Druva?

含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

よくある質問

Druva in Indiaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹7,183,110です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Druvaのソフトウェアエンジニア職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹4,075,959です。

その他のリソース