Dropbox Cloud Security Architect 給与

DropboxのCloud Security Architect報酬 in United StatesはIC2のyearあたり$280KからIC5のyearあたり$621Kの範囲です。 Dropboxの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$280K
$178K
$85.6K
$16K
IC3
$365K
$210K
$123K
$31.6K
IC4
$398K
$216K
$129K
$52.6K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Dropboxでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)