Dropbox
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • フルスタックソフトウェアエンジニア

  • San Francisco Bay Area

Dropbox フルスタックソフトウェアエンジニア 給与 （San Francisco Bay Area）

Dropboxのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in San Francisco Bay AreaはIC1のyearあたり$175KからIC5のyearあたり$626Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージ総額は$374Kです。 Dropboxの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
IC1
Software Engineer (SWE)(エントリーレベル)
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
$160K

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Dropboxでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)



よくある質問

Dropbox in San Francisco Bay Areaのフルスタックソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$626,014です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Dropboxのフルスタックソフトウェアエンジニア職種 in San Francisco Bay Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$358,250です。

