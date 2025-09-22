DP World ソフトウェアエンジニア 給与

DP Worldのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはSDEのyearあたり₹2.21MからGroup SDE 2のyearあたり₹4.97Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹4.08Mです。 DP Worldの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
