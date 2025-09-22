DP World インフォメーションテクノロジスト（IT） 給与

企業一覧
DP World
DP Worldのインフォメーションテクノロジスト（IT）総報酬の平均はyearあたりCA$42.9KからCA$62.3Kの範囲です。 DP Worldの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均総報酬

CA$48.7K - CA$56.5K
Canada
一般的な範囲
想定される範囲
CA$42.9KCA$48.7KCA$56.5KCA$62.3K
一般的な範囲
想定される範囲

CA$226K

キャリアレベルとは DP World?

よくある質問

DP World의 インフォメーションテクノロジスト（IT）에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CA$62,295입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
DP World의 インフォメーションテクノロジスト（IT） 직무에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CA$42,926입니다.

注目の求人

