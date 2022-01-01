企業ディレクトリ
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories 給与

Dolby Laboratoriesの給与範囲は、低い方の端で人事のの年間総報酬で$87,720から、高い方の端でビジネスオペレーションマネージャーので$537,300までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 Dolby Laboratories. 最終更新日： 8/17/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

研究科学者

プロダクトマネージャー
P3 $208K
P4 $265K
ビジネスオペレーションマネージャー
$537K

ビジネス開発
$400K
データサイエンティスト
$299K
電気技術者
$122K
ファイナンシャルアナリスト
$249K
ハードウェアエンジニア
$188K
人事
$87.7K
情報技術者（IT）
$250K
マーケティング
$292K
マーケティングオペレーション
$381K
プロダクトデザイナー
$183K
プロジェクトマネージャー
$116K
営業
$151K
セールスエンジニア
$208K
ソリューションアーキテクト
$138K
テクニカルプログラムマネージャー
$152K
ベスティングスケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式の種類
RSU

Dolby Laboratoriesでは、RSUsは4年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 25% の付与期間 1st- (25.00% 毎年)

  • 25% の付与期間 2nd- (25.00% 毎年)

  • 25% の付与期間 3rd- (25.00% 毎年)

  • 25% の付与期間 4th- (25.00% 毎年)

よくある質問

Dolby Laboratoriesで報告された最高給の職種はビジネスオペレーションマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$537,300です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Dolby Laboratoriesで報告された年間総報酬の中央値は$208,158です。

