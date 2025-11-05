Deutsche Telekomのソフトウェアエンジニア報酬 in GreeceはSoftware Engineerのyearあたり€35.6KからLead Software Engineerのyearあたり€26.2Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greeceパッケージ総額は€29.2Kです。 Deutsche Telekomの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
