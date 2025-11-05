Deutsche Telekomのソフトウェアエンジニア報酬 in Budapest Metropolitan AreaはSoftware EngineerのyearあたりHUF 12.62MからSenior Software EngineerのyearあたりHUF 19.62Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Budapest Metropolitan Areaパッケージ総額はHUF 12.42Mです。 Deutsche Telekomの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
