この会社で働いていますか？
Deutsche Telekom ソフトウェアエンジニア 給与 （Budapest Metropolitan Area）

Deutsche Telekomのソフトウェアエンジニア報酬 in Budapest Metropolitan AreaはSoftware EngineerのyearあたりHUF 12.62MからSenior Software EngineerのyearあたりHUF 19.62Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Budapest Metropolitan Areaパッケージ総額はHUF 12.42Mです。 Deutsche Telekomの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Software Engineer
(エントリーレベル)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
最新の給与投稿
インターンシップ給与

キャリアレベルとは Deutsche Telekom?

含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

よくある質問

Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬HUF 22,558,597です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Deutsche Telekomのソフトウェアエンジニア職種 in Budapest Metropolitan Areaで報告されている年間総報酬の中央値はHUF 12,809,942です。

