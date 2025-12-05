企業一覧
DePaul University
DePaul University カスタマーサービス 給与

DePaul Universityのカスタマーサービス総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$26.6Kから$37.8Kの範囲です。 DePaul Universityの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/5/2025

平均総報酬

$30.1K - $34.3K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$26.6K$30.1K$34.3K$37.8K
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは DePaul University?

よくある質問

DePaul University in United Statesのカスタマーサービスで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$37,798です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
DePaul Universityのカスタマーサービス職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$26,587です。

その他のリソース

