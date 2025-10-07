Deloitteのバックエンドソフトウェアエンジニア報酬 in PortugalはL1のyearあたり€16.8KからL3のyearあたり€25.7Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Portugalパッケージ総額は€15.7Kです。 Deloitteの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
L1
€16.8K
€16.8K
€0
€0
L2
€23.2K
€23.2K
€0
€0
L3
€25.7K
€22.4K
€0
€3.3K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Deloitteでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)