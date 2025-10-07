Deloitteのバックエンドソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはL1のyearあたり₹853KからL4のyearあたり₹1.47Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹1.81Mです。 Deloitteの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
L1
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Deloitteでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)