Dalet
  • 給与
  • ソリューションアーキテクト

  • 全ソリューションアーキテクト給与

Dalet ソリューションアーキテクト 給与

Daletのソリューションアーキテクト総報酬 in Israelの平均はyearあたり₪366Kから₪534Kの範囲です。 Daletの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均総報酬

₪421K - ₪479K
Israel
一般的な範囲
想定される範囲
₪366K₪421K₪479K₪534K
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは Dalet?

よくある質問

