D2Lのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in Waterloo RegionはL2のyearあたりCA$94.7KからL4のyearあたりCA$143Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Waterloo Regionパッケージ総額はCA$104Kです。 D2Lの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
