企業一覧
D2L
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • フルスタックソフトウェアエンジニア

  • Canada

D2L フルスタックソフトウェアエンジニア 給与 （Canada）

D2Lのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in CanadaはL1のyearあたりCA$71.7KからL4のyearあたりCA$143Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Canadaパッケージ総額はCA$97.8Kです。 D2Lの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
L1
Software Developer I(エントリーレベル)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較

CA$225K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

投稿する
キャリアレベルとは D2L?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

D2L in Canadaのフルスタックソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$143,131です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
D2Lのフルスタックソフトウェアエンジニア職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$94,137です。

注目の求人

    D2Lの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース