CVS Health UXデザイナー 給与

CVS HealthのUXデザイナー報酬 in United StatesはProduct Designerのyearあたり$120KからSenior Product Designer IIのyearあたり$140Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$145Kです。 CVS Healthの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
