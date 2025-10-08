CVS HealthのHealth Informatics報酬 in New York City AreaはData Scientistのyearあたり$141KからLead Directorのyearあたり$282Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$165Kです。 CVS Healthの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
