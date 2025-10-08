CVS HealthのHealth Informatics報酬 in Greater Chicago AreaはData Scientistのyearあたり$127KからSenior Data Scientist Iのyearあたり$153Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Chicago Areaパッケージ総額は$138Kです。 CVS Healthの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
