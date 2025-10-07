Cventのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in Northern Virginia Washington DCはSoftware Engineer Iのyearあたり$106KからLead Software Engineerのyearあたり$157Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Northern Virginia Washington DCパッケージ総額は$108Kです。 Cventの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
