Cventのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはSoftware Engineer IIのyearあたり₹1.97MからSenior Software Engineerのyearあたり₹3.28Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹2.83Mです。 Cventの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
