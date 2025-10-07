企業一覧
Cvent
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • バックエンドソフトウェアエンジニア

Cvent バックエンドソフトウェアエンジニア 給与

Cventのバックエンドソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSoftware Engineer Iのyearあたり$108KからLead Software Engineerのyearあたり$147Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$111Kです。 Cventの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Software Engineer I
(エントリーレベル)
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
$160K

キャリアレベルとは Cvent?

よくある質問

Cvent in United Statesのバックエンドソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$147,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Cventのバックエンドソフトウェアエンジニア職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$111,000です。

