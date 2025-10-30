企業一覧
Cresta
Cresta リクルーター 給与

Crestaのリクルーター報酬 in Canadaパッケージの中央値はyearあたりCA$396Kです。 Crestaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/30/2025

年収中央値
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
年収総額
CA$396K
レベル
L3
基本給
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
ボーナス
CA$0
在籍年数
1 年
経験年数
10 年
キャリアレベルとは Cresta?
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Crestaでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Cresta in Canadaのリクルーターで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$406,298です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Crestaのリクルーター職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$395,824です。

