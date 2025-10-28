Continental ソフトウェアエンジニア 給与

企業一覧
Continentalのソフトウェアエンジニア報酬 in HungaryはSoftware EngineerのyearあたりHUF 15.17MからSenior Software EngineerのyearあたりHUF 19.75Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Hungaryパッケージ総額はHUF 16.75Mです。 Continentalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Engineer
(エントリーレベル)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
インターンシップ給与

機械学習エンジニア

よくある質問

Continental in Hungaryのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬HUF 23,500,421です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Continentalのソフトウェアエンジニア職種 in Hungaryで報告されている年間総報酬の中央値はHUF 16,750,059です。

