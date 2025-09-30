企業一覧
Comcast
Comcast テクニカルプログラムマネージャー 給与 （Philadelphia Area）

Comcastのテクニカルプログラムマネージャー報酬 in Philadelphia Areaパッケージの中央値はyearあたり$155Kです。 Comcastの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025

年収中央値
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
年収総額
$155K
レベル
L5
基本給
$155K
Stock (/yr)
$0
ボーナス
$0
在籍年数
7 年
経験年数
15 年
キャリアレベルとは Comcast?

$160K

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

15%

1

15%

2

15%

3

15%

4

40%

5

株式種別
RSU + Options

Comcastでは、RSU + Optionsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 15% 権利確定時期： 1st- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 2nd- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 3rd- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 4th- (15.00% 年次)

  • 40% 権利確定時期： 5th- (40.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU + Options

Comcastでは、RSU + Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste テクニカルプログラムマネージャー chez Comcast in Philadelphia Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $215,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Comcast pour le poste テクニカルプログラムマネージャー in Philadelphia Area est de $160,800.

