Comcastのソリューションアーキテクト報酬 in Philadelphia AreaはPrincipal Solution Architectでyearあたり$197Kです。 yearの中央値報酬 in Philadelphia Areaパッケージ総額は$200Kです。 Comcastの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
15%
年 1
15%
年 2
15%
年 3
15%
年 4
40%
年 5
Comcastでは、RSU + Optionsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：
15% 権利確定時期： 1st-年 (15.00% 年次)
15% 権利確定時期： 2nd-年 (15.00% 年次)
15% 権利確定時期： 3rd-年 (15.00% 年次)
15% 権利確定時期： 4th-年 (15.00% 年次)
40% 権利確定時期： 5th-年 (40.00% 年次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Comcastでは、RSU + Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)