Comcast
  • 給与
  • プロダクトデザイナー

  • 全プロダクトデザイナー給与

Comcast プロダクトデザイナー 給与

Comcastのプロダクトデザイナー報酬 in United StatesはProduct Designer 2のyearあたり$102KからProduct Designer 3のyearあたり$140Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$105Kです。 Comcastの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$102K
$101K
$0
$650
Product Designer 3
$140K
$127K
$7.5K
$6.4K
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
報酬追加レベル比較

$160K

最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
権利確定スケジュール

15%

1

15%

2

15%

3

15%

4

40%

5

株式種別
RSU + Options

Comcastでは、RSU + Optionsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 15% 権利確定時期： 1st- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 2nd- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 3rd- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 4th- (15.00% 年次)

  • 40% 権利確定時期： 5th- (40.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU + Options

Comcastでは、RSU + Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



含まれる職種

UXデザイナー

よくある質問

Comcast in United Statesのプロダクトデザイナーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$172,700です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Comcastのプロダクトデザイナー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$126,000です。

