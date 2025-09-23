企業一覧
Comcast
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • マネジメントコンサルタント

  • 全マネジメントコンサルタント給与

Comcast マネジメントコンサルタント 給与

Comcastのマネジメントコンサルタント総報酬 in Austriaの平均はyearあたり€44.1Kから€64.3Kの範囲です。 Comcastの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025

平均総報酬

€50.6K - €57.7K
Austria
一般的な範囲
想定される範囲
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
一般的な範囲
想定される範囲

あと 3 件の マネジメントコンサルタント データ での Comcast で解禁されます！

友人やコミュニティの方々を招待して、60秒以内に匿名で給与情報を追加してもらいましょう。より多くのデータは、あなたのような求職者やコミュニティにとってより良い洞察を提供します！

💰 すべて表示 給与情報

💪 データを投稿 あなたの給与

€142K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。


権利確定スケジュール

15%

1

15%

2

15%

3

15%

4

40%

5

株式種別
RSU + Options

Comcastでは、RSU + Optionsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 15% 権利確定時期： 1st- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 2nd- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 3rd- (15.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 4th- (15.00% 年次)

  • 40% 権利確定時期： 5th- (40.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU + Options

Comcastでは、RSU + Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの マネジメントコンサルタント オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir マネジメントコンサルタント hjá Comcast in Austria er árleg heildarlaun upp á €64,262. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Comcast fyrir マネジメントコンサルタント hlutverkið in Austria er €44,112.

注目の求人

    Comcastの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース