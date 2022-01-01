企業一覧
Collective Health
Collective Health 福利厚生

推定総価値： $5,145

保険・健康・ウェルネス
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Dental Insurance

  • Health Insurance

    Excellent Coverage

  • Life Insurance

  • On-Site Mother's Room

  • Paternity Leave

    6 weeks

  • Vision Insurance

  • Disability Insurance

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement $1,200

    $100 per month

  • Gym On-Site $300

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Sick Time

    Unlimited

  • Maternity Leave

    6 weeks

    • 住宅関連
  • Phone Bill Reimbursement $1,200

    $100 per month

  • Remote Work

    • 金融・退職金制度
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

  • Roth 401k

    • その他
  • Referral Bonus

  • Pet Friendly Workplace

