  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

CMR Surgical ソフトウェアエンジニア 給与

CMR Surgicalのソフトウェアエンジニア報酬 in United Kingdomパッケージの中央値はyearあたり£50.3Kです。 CMR Surgicalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025

年収中央値
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
年収総額
£50.3K
レベル
-
基本給
£50.3K
Stock (/yr)
£0
ボーナス
£0
在籍年数
3 年
経験年数
10 年
キャリアレベルとは CMR Surgical?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
よくある質問

CMR Surgical in United Kingdomのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£86,440です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CMR Surgicalのソフトウェアエンジニア職種 in United Kingdomで報告されている年間総報酬の中央値は£46,414です。

