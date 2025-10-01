CLEARのソフトウェアエンジニア報酬 in New York City AreaはSoftware Engineer IIのyearあたり$217KからStaff Software Engineerのyearあたり$353Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$223Kです。 CLEARの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
20%
年 1
30%
年 2
50%
年 3
CLEARでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
20% 権利確定時期： 1st-年 (20.00% 年次)
30% 権利確定時期： 2nd-年 (30.00% 年次)
50% 権利確定時期： 3rd-年 (50.00% 年次)